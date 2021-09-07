ФСБ: Украинская разведка взорвала газопровод в Крыму

07.09.2021 10:37 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Взрыв газопровода в селе Перевальное под Симферополем, который произошел 23 августа этого года, был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Газопровод в горной части вблизи села Перевальное снабжал газом войсковую часть, которая находится в этом районе. Ранее в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что в организации взрыва участвовали также члены запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа».

«Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне – так называемой оперативной службой «Таврия» при участии «Меджлиса крымско-татарского народа». Четвертого сентября 2021 года сотрудниками ФСБ России задержаны жители Республики Крым – посредник – заместитель председателя «Меджлиса» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы», – говорится в сообщении.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, очередная диверсия в Крыму говорит о том, что Украина не собирается улучшать отношения с Россией, а ее спецслужбы и сторонники запрещенного Меджлиса продолжают скрытую войну.

«Членов Меджлиса ждет уголовное разбирательство и определение степени вины каждого. За участие в запрещенных организациях в России конкретная статья с конкретными наказаниями. Соответственно, задержанных ждет следствие и суд. Понятно, что по такой тяжелой статье просто так вряд ли кого-то возьмут – для этого должны быть очень серьезные доказательства. Поэтому нужно просто ждать результатов расследования. Это говорит о том, что тайная война продолжается, ни о каком улучшении отношений речь не идет, продолжается террористическая диверсионная деятельность», – считает Шурыгин.

Крымский политолог Иван Мезюхо уверен, что диверсия была организована с ведома западных спецслужб, а президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США обсуждал с американским лидером Джо Байденом дальнейшее взаимодействие СБУ и ЦРУ.

«Нет сомнений в истинности данных ФСБ. Уже много лет подряд именно ФСБ разоблачает деятельность украинских спецслужб в Крыму. Всегда эта информация была доказана в судебных органах госвласти и никакие апелляции и кассации не могли опровергнуть их сведения силовиков. Украина продолжает свою дестабилизирующую работу по крымскому направлению. Я думаю, что все эти события были связаны с так называемой «Крымской платформой», которую недавно провели в Киеве.

Естественно, вся эта операция украинских спецслужб не могла осуществляться без координирования со стороны американской разведки, ЦРУ. Поэтому я думаю, что Владимир Зеленский на своей встрече с Джо Байденом наверняка обсуждал сотрудничество СБУ со спецслужбами США. В том числе по российскому, в частности крымскому, направлению», – заявил Мезюхо.

Напомним, накануне в Симферополе был задержан замглавы Меджлиса Нариман Джелялов, которого подозревают в причастности к повреждению газопровода в Крыму 23 августа.