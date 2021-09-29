Эксперт: Венгрия – это только начало больших неприятностей для Украины

29.09.2021 14:17 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина на международной арене выглядит как подросток во время пубертатного периода, ставя себя в центр внимания и требуя любви. Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, с таким позиционированием ни о каком серьезном разговоре или инфраструктурных проектах с Украиной не может быть и речи.

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«Как Украина себя видит в мире или как ее видят в мире. Это инфантилизм и пубертат. Инфантилизм, потому что за нас все порешают – или дядя Байден, или Борис Джонсон, или мама Меркель, может быть, а сейчас там другой папа придет. А пубертат состоит в том, что я самый умный, самый красивый и все вращается вокруг меня. Все же это проходили в свои 16-18 лет. Все вокруг козлы, а я молодец. Вот мы выглядим именно так, и заявления Кулебы как раз укладываются в эту логику. Мы сейчас пойдем, нажалуемся – «вы дураки, вы нас предали, ты теперь мне не дружок». Это же звучит вот так, это на мировой арене выглядит именно таким образом. И мы пойдем сейчас жаловаться старшим, пионервожатой. Ну кто же тогда с вами будет вести серьезные разговоры и обсуждать реализацию каких-то крупных или не очень инфраструктурных проектов, инвестиционных проектов и прочее, прочее, если вы не можете язык за зубами удержать и промолчать там, где надо промолчать… Вот ситуация с Венгрией очень четко показывает уровень действующей власти, ее компетентность в решении межгосударственных и внутригосударственных, внутриполитических вопросов. Все», – заявил Землянский.

По его мнению, отказ Венгрии от закупки российского газа через Украину может быть лишь началом, украинской власти стоило бы немедленно лететь в Будапешт и договариваться о сохранении транзита, а не высказывать публичные обвинения о предательстве:

«Надо не выносить на паблик. Зачем вам публичный скандал? Вы поднимаете свою пятую точку и едете в Будапешт, садитесь, разговариваете. Говорите: «Ребята, мы хотели бы понимать, каковы гарантии транзита, на каких условиях, сколько остается на украинскую территорию, какие действия нам необходимо предпринять для того, чтобы..?». И это касается не только Венгрии. Это же только начало».

Напомним, согласно контракту с Россией, в ближайшие пятнадцать лет 4,5 млрд кубометров газа в год будет поступать в Венгрию через Сербию и Австрию в обход украинской ГТС. В МИД Украины пригрозили Венгрии «безжалостным ответом».