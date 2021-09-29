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29.09.2021 14:17 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Украина
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Эксперт: Венгрия – это только начало больших неприятностей для Украины

Новости УкраиныУкраина на международной арене выглядит как подросток во время пубертатного периода, ставя себя в...

Украина на международной арене выглядит как подросток во время пубертатного периода, ставя себя в центр внимания и требуя любви. Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, с таким позиционированием ни о каком серьезном разговоре или инфраструктурных проектах с Украиной не может быть и речи.

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«Как Украина себя видит в мире или как ее видят в мире. Это инфантилизм и пубертат. Инфантилизм, потому что за нас все порешают – или дядя Байден, или Борис Джонсон, или мама Меркель, может быть, а сейчас там другой папа придет.

А пубертат состоит в том, что я самый умный, самый красивый и все вращается вокруг меня. Все же это проходили в свои 16-18 лет. Все вокруг козлы, а я молодец. Вот мы выглядим именно так, и заявления Кулебы как раз укладываются в эту логику.

Мы сейчас пойдем, нажалуемся – «вы дураки, вы нас предали, ты теперь мне не дружок». Это же звучит вот так, это на мировой арене выглядит именно таким образом. И мы пойдем сейчас жаловаться старшим, пионервожатой.

Ну кто же тогда с вами будет вести серьезные разговоры и обсуждать реализацию каких-то крупных или не очень инфраструктурных проектов, инвестиционных проектов и прочее, прочее, если вы не можете язык за зубами удержать и промолчать там, где надо промолчать…

Вот ситуация с Венгрией очень четко показывает уровень действующей власти, ее компетентность в решении межгосударственных и внутригосударственных, внутриполитических вопросов. Все», – заявил Землянский.

По его мнению, отказ Венгрии от закупки российского газа через Украину может быть лишь началом, украинской власти стоило бы немедленно лететь в Будапешт и договариваться о сохранении транзита, а не высказывать публичные обвинения о предательстве:

«Надо не выносить на паблик. Зачем вам публичный скандал? Вы поднимаете свою пятую точку и едете в Будапешт, садитесь, разговариваете. Говорите: «Ребята, мы хотели бы понимать, каковы гарантии транзита, на каких условиях, сколько остается на украинскую территорию, какие действия нам необходимо предпринять для того, чтобы..?». И это касается не только Венгрии. Это же только начало».

Напомним, согласно контракту с Россией, в ближайшие пятнадцать лет 4,5 млрд кубометров газа в год будет поступать в Венгрию через Сербию и Австрию в обход украинской ГТС. В МИД Украины пригрозили Венгрии «безжалостным ответом».

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