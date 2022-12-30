Эксперты разошлись во мнении, как ответит Лукашенко на удар ВСУ по Белоруссии

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Вчерашний прилет украинской ракеты в Белоруссию не является случайностью – это спланированная провокация.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

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«Я думаю, что это провокация. Они могут так зондировать, насколько глубоко и далеко можно обстреливать Белоруссию. Тем более, что работал тот самый «уже опытный» зенитно-ракетный полк, который проводил операцию и в Польше. Думаю, что им была поставлена задача провести такую же провокацию по территории Белоруссии. Александр Лукашенко официальных заявлений еще не делал, пока по его поручению на месте происшествия работают следователи и специалисты МВД и Министерства обороны. Но очевидно, что ответ от батьки будет. И от того, каким он будет, зависит очень многое», – приводит мнение эксперта «Комсомольская правда».

Он напомнил, что ранее украинская ракета попала на территорию Польши и убила мирных граждан.

«Тогда в ноябре за украинцев заступились Соединенные Штаты. Я не думаю, что здесь они снова заступятся, чтобы замять инцидент. Ждем, что скажет Лукашенко. Потому что для него это проверка, ему надо четко показать свою позицию. Он неоднократно говорил о жесткости. Посмотрим, какой будет ответ и какие будут меры в отношении этого падения», – добавил Кошкин.

Впрочем, директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников считает, что инцидент не приведет к эскалации на белорусском направлении.

«Будет подготовка белорусских летчиков, будет совместное слаживание боевых групп, будет усилена совместная группировка на границе Евросоюза и Белоруссии, Белоруссии и Украины. Но сейчас никаких экстраординарных действий не будет. Это провокация. Упала ракета – и вдруг что-то быстро начали делать. Все будет по плану. Как не будет и экстренных поставок вооружений Минску из Москвы, оголяя свои тылы. Даже несмотря на то, что провокация была совершена против члена Союзного государства», – считает аналитик.

Он подчеркнул, что существует план перевооружения Белоруссии и подготовки летчиков, которые будут управлять самолетами, способными нести ядерное оружие.

«Передаются в Белоруссию «Искандеры» и С-400. Эти планы есть, просто этот прилет еще раз подтверждает, что их нужно реализовывать. Если хотите, это еще один дополнительный аргумент», – отметил политолог.

По его словам, Украина пользуется поддержкой Вашингтона, а потому уверовал с свою безнаказанность.

«Потому что на сегодняшний день украинский режим – это рукопожатный режим, который полностью благословлен на все действия Соединенными Штатами. И должен быть благословлен и Европой. Европа не может ничего сказать против тех, кого поддерживают США», – резюмировал Солонников.