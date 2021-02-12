Эксперты шокированы судом над Навальным

12.02.2021, Москва, Елена Острякова

Криминальный блогер Алексей Навальный продолжал безнаказанно оскорблять судью, а также прокурора, ветерана Игната Артеменко, его семью и руководство России сегодня во второй половине дня после перерыва в Бабушинском районном суде Москвы, который рассматривает дело о клевете.

Оскорбления носили уже откровенно неприличный характер. Так, когда прокурор зачитывала доказательства вины Навального, перелистывая страницы пухлого дела, блогер заявил:

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«Господин прокурор, вы не могли бы не облизывать пальцы? Я больше не могу на это смотреть».

Судья сделала ему очередное замечание, на что Навальный сообщил, что ему на ее замечания плевать.

«В Бабушкинском суде провели опрос, кто самая бессовестная судья на свете. Выиграла Акимова», – огрызнулся Навальный, – Это я вам делаю замечание!».

Когда эксперта-лингвиста попросили дать определение слову «позор», Навальный выкрикнул: «Судья Акимова».

Потом он поминал некую «ядрену Матрену» и спрашивал лингвиста о каких-то порошках, и интересуясь, вкусные ли они. Судья сняла вопрос.

«Если будете себя так вести, выведут вас из зала», – пригрозил Навальный.

Его адвокаты вызвали в суд альтернативного эксперта Анатолия Баранова. Оплаченный защитой Навального лингвист заявил, что подсудимый в своем скандальном твите высказывал свое мнение, а не оскорблял и клеветал против ветерана.

«Все слова, что здесь есть, несут негативную форму, но все они оценочны, и это можно посмотреть в словарях. Сложнее всего со словом «предатель». Оно трактуется по-разному. Например. «Вот, муж предатель, ушел к любовнице». Где здесь измена Родине?» – заявил Баранов.

Прокурор поинтересовалась, можно ли называть предателем ветерана войны, эксперт ответил, что это из области правоприменения, а не лингвистики.

Навальный разошелся и потребовал почерковедческую экспертизу документов, подписанных Артёменко в его заявлении с требованием наказать блогера за обиду, утверждая, что подписи поддельные. Судья отклонила ходатайство.

Отвечая на вопросы прокурора, Навальный вновь назвал «холуями» и «предателями» всех, кто снялся в ролике в поддержку новой Конституции, включая ветерана. При этом он признался, что хотел, чтобы его оскорбительный комментарий прочитало бы как можно больше людей, и похвастался количеством своих подписчиков.

«Я ругаю всех последними словами, я считаю, что я абсолютно прав, и я не буду выбирать выражения, потому что я абсолютно прав. У меня есть негативное отношение к тем, кто участвовал в кампании по поправкам в Конституцию. Они были задуманы в интересах тех, кто ворует деньги в течение 20 лет, эти люди придумали поправки, чтобы остаться у власти вечно. Я их не люблю. Говорю это напрямую и разными словами», – заявил Навальный.

Он также высказался за то, чтобы «наши ветераны получали пенсию не меньше, чем ветераны Вермахта».

Когда прокурор поинтересовалась, почему он до сих пор не извинился перед ветераном, Навальный принялся оскорблять семью Артеменко, которая якобы «торгует дедом».

Когда прокурор напомнила Навальному его связи с националистами, а также о том, как его адепты размещали фото нацистов на сайте «Бессмертный полк», и поинтересовалась, делалось ли это целенаправленно, судья сняла все вопросы как не относящиеся делу. Однако блогер успел обозвать прокурора «вруньей».

«Сколько детей вы вчера съели? Вы намеренно поступили в прокуратуру, потому что Чайка делает бизнес с Цапками и у него бизнес в Греции?», – кричал Навальный, рекламируя свои «расследования».

«Сидишь такая в кителе. Но это все временно. Придем к власти, сидеть не будешь», – угрожал Навальный.

Театр абсурда не закончился сегодня – следующее заседание суда состоится во вторник 16 февраля.

Наблюдатели возмущены ходом процесса и считают, что Навальному намеренно разрешают устраивать отвратительный спектакль, нарушая все процессуальные нормы.

«Крыша Леши никуда не делась. Она прямо сейчас защищает его. Высокая и основательная московская крыша. При должном желании выяснить эту фамилию – дело 5 минут», – написал уральский блогер Сергея Колясников.

«Ему дают использовать суд как трибуну. У судьи есть полномочия остановить этот поток грязи и саморекламы. Ему предоставили всероссийскую трибуну, чтобы он мог озвучить свою грязную программу. Он и его адвокаты обкатывают лексику и тезисы для западных СМИ», – сказал на youtube-канале «Соловьев.live» политолог Александр Сосновский.