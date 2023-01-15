Эксперты спорят о результативности субботней «калибровки» Украины

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Тема обрушения дома в Днепропетровске отодвинула на второй план итоги массированного ракетного удара, нанесённого в субботу по Украине. Наблюдатели уже назвали его одним из самых мощных за всё время проведения СВО.

Более того, некоторые комментаторы поспешили связать масштабность «калибровок» с назначением генерала Валерия Герасимова руководителем СВО. Однако эта версия выглядит маловероятной, ведь получается, что до того Сергей Суровикин жалел противника.

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Итак, в субботу целью массированной ракетной атаки ВКС РФ стали военные склады, РЛС, установки ПВО, железнодорожная инфраструктура, объекты генерации и магистральные сети. По оценкам СМИ, было запущено 120 ракет, украинской ПВО удалось сбить не более 15%.

«Слабую эффективность работы ПВО связывают с туманом и измененной тактикой действий ВКС, которые запускают большое число ложных целей и перед ударом отрабатывают по РЛС и ЗРК, после чего идут уже удары по инфраструктуре», – объясняет обозреватель Борис Рожин.

Наибольший интерес вызвали снимки результатов поражения турбинного зала Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Восстановление оборудования в обозримом будущем вряд ли возможно. Предполагается, что прекращение выработки вызовет нехватку электроэнергии на Западной Украине.

Украинская сторона признала также поражение объектов генерации и высоковольтной инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях, где, по сообщению компании «Укрэнерго», «существенно вырос дефицит».

Военный эксперт Илья Крамник считает, что ракетные удары по Украине наносятся со слишком большими перерывами:

«Удары с длительными паузами, позволяющими восстанавливать электроснабжение, при этом оставляющие в стороне наиболее важные объекты транспорта и энергетики, сложно назвать инфраструктурной кампанией. То есть в данном случае не соблюдаются важнейшие определения – решительность, массированность, непрерывность воздействия. Это заставляет предполагать, что главной задачей является все же демонстративность с целью подкрепления переговорной позиции», – полагает Крамник.

Доктор политических наук Игорь Скурлатов считает, что целью «Калибров», наконец, должно стать высшее руководство Украины.

«Хватит пиара, даешь реальные жесткие удары по Банковой, по казармам необандеровцев, по мостам, ж/д узлам и пр. Даешь бомбы помощнее!».

Военкор Герман Куликовский считает, что времени у России осталось немного.

«Следует понимать, что наращивание поставок систем ПВО с Запада может изменить эту ситуацию. Так что решение вопроса с украинской инфраструктурой откладывать в долгий ящик не стоит».

Бывший советник главы ДНР Александр Казаков полагает, что, если удары возобновятся в ближайшие дни, они могут быть предвестником российского наступления.

«Не раз говорил, что перед началом нашего наступления по территории бывшей Украины будет нанесён не просто масштабный, а сокрушительный удар. Цель которого – нарушить управляемость силами противника на фронте и в тылу и тем самым облегчить нашим наступательные действия. И поэтому каждый эпизод воздушной войны оцениваю с этой точки зрения: уже ОН или ещё нет? Если в ближайшее время удары не прекратятся, если будет очередная волна, то похоже, что ОН. Есть и ещё один признак. Удары наносятся не только по объектам энергетической инфраструктуры. Например, обесточена ж/д станция Лозовая в Харьковской области – крупнейший железнодорожный узел стратегического назначения».