Экстремисты привезли передачу провокаторам в московское СИЗО

03.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Меджлисовцы привезли в Москву собранные своими соратниками в Крыму передачки для заключенных украинских моряков, которые были задержаны во время провокации вблизи Керченского пролива.

Об этом в своем блоге сообщил зампредседателя запрещенной в РФ организации Нариман Джелялов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам меджлисовца, моряки находятся в московской тюрьме Лефортово.

«Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи для них – вещи и продукты, и при помощи наших друзей здесь, в Москве, передать им в руки. Чтобы они, находясь в столь невеселом месте, чувствовали себя нормально», – заявил Джелялов.

Как сообщал корреспондент «ПолитНавигатора», украинские военные моряки, задержанные российскими пограничниками вблизи Керченского пролива, перемещены в московское СИЗО «Лефортово», чтобы меджлисовцы, поддерживающие моряков, не кучковались в Симферополе

Напомним, ранее меджлисовцы организовали сбор денег и вещей для задержанных ФСБ украинских военных моряков.