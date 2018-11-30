30.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Украина
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Меджлисовцы поспособствовали переброске украинских моряков в Лефортово

Украинские военные моряки, задержанные российскими пограничниками вблизи Керченского пролива, перемещены в московское СИЗО «Лефортово», чтобы меджлисовцы, поддерживающие моряков, не кучковались в Симферополе.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил адвокат одного из задержанных Айдер Азаматов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они уже, скорее всего, в Лефортово. Информация немного запоздалая относительно того, что их вывозят. У нас есть информация, что в районе 14:00 из СИЗО выезжал кортеж с автозаками в сопровождении в сторону аэропорта города Симферополя. По моему мнению их вывезли так как большой ажиотаж вокруг них в Крыму и многие активисты, правозащитники, адвокаты, волонтеры просто окружили это сизо и показывали свою гражданскую позицию. Чтобы это заглушить, я думаю, было принято решение для того, чтобы поменять место их содержания», – заявил Азаматов.

Ранее об этапировании арестованных моряков в Москву сообщал адвокат Джемиль Темишев, который защищает командира катера “Бердянск” лейтенанта Романа Мокряка.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали СНБО и Верховную Раду и ввели военное положение в 10 областях, граничащих с РФ.

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