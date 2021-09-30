«Эмоции зашкаливают!» – В Киеве спустили на воду очередную посудину от Порошенко

30.09.2021 18:58 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В Киеве помпезно спустили на воду малый бронированный артиллерийский катер типа «Гюрза-М», построенный на заводе «Кузня на Рыбальском», аффилированном с экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом сообщил «Украинский милитарный портал», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Торжественная церемония» состоялась на предприятии «Кузница на Рыбальском» – там под военный оркестр, спустили на воду увешанный флагами и желто-голубыми воздушными шариками катер.

Спущенный «бронекатер» стал восьмым на вооружении ВМС Украины такого типа. Далее он будет направлен на «государственные испытания», о подробностях и сроках которых ничего не сообщается.

«Эмоции зашкаливают! Несмотря на все сложности, мы, всё-таки, выполнили заказ. Оно уже на воде, и надеемся, что скоро наш катер будет защищать нашу страну», – сказал присутствовавший на церемонии и.о. генерального директора «Кузня на Рыбальском» Валентин Каширов.

Упомянутых сложностей, судя по всему, действительно было немало – данный катер, несмотря на относительную простоту и малый размер (20,7 метров в длину), строился на заводе «Кузня на Рыбальском» с 2019 года. Тогда сообщалось, что производство катера по заказу Министерства обороны Украины продлится всего четыре месяца.

Предыдущий катер проекта «Гюрза» начали строить в 2018 году. Его спуск на воду осуществился только 3 апреля 2019 года. В строй же он встал только в сентябре 2020 года, после полутора лет «испытаний» и доработок.

Напомним, ранее военный эксперт заявлял, что предназначенные для речной и прибрежной охраны катера типа «Гюрза-М» являются устаревшими для современной войны и не представляют какой-либо угрозы для России.

В частности, два таких катера участвовали в Керченской провокации 2018 года и без боя сдались в плен российским пограничникам.

Член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин заявил «ПолитНавигатору», что у Черноморского флота и ВКС России есть полный набор средств, исключающих любую угрозу со стороны Украины.