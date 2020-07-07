В Москве заявляют, что у украинской ракеты «Нептун» нет шансов против российских средств уничтожения

07.07.2020, Москва, Владимир Гладков

У Черноморского флота и ВКС России есть полный набор средств, исключающих любую угрозу со стороны Украины, тем более – от модернизированных советских противокорабельных ракет под названием «Нептун».

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

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«Все ракеты – грозное оружие, но ракеты «Нептун» – это бывшая советская крылатая ракета. Может, они где-то усовершенствовали, провели испытания. Но против каждой ракеты есть другое средство.

Есть наши комплексы ПВО, которые спокойно сбивают эти ракеты, это комплексы «Панцирь» ближнего и дальнего действия, сейчас в Крыму полный арсенал и этих ракет.

Это и авиация, которая может с ними успешно бороться своими ракетами воздух-воздух. То есть, для этого у Черноморского флота и ВКС России есть полный набор средств и так далее.

Просто это очередной элемент политических заявлений. Я думаю, что, к сожалению, такие заявления будут звучать и дальше», – заявил Дандыкин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа хвастался, что ракеты «Нептун» с материковой Украины могут долететь до Севастополя.

При этом отличающийся особой любовью к украинским ракетам экс-секретарь СНБО Александр Турчинов уже этим летом жаловался на приостановку производства ракетного комплекса.