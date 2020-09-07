«Москитный флот» Украины пополнился посудиной от Порошенко

07.09.2020, Киев, Максим Карпенко

ВМС Украины получили новый малый бронированный артиллерийский катер «Костополь» типа «Гюрза-М», построенный на заводе «Кузня на Рыбальском», аффилированном с экс-президентом Петром Порошенко.

Как сообщили в пресс-службе ВМСУ, «Костополь» стал седьмым судном данного типа, введенным в строй, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа на церемонии принятия катера анонсировал передачу еще нескольких списанных американских патрульных катеров типа «Айленд» и создание ракетного дивизиона «Нептун».

«За последние полгода сделано много шагов – принят на вооружение ракетный комплекс «Нептун», начали строительство новых пунктов базирования на Черном и Азовском морях. В следующем году мы планируем получить катера типа «Айленд». Также запланировано формирование первого ракетного дивизиона «Нептун». Идут переговоры с партнерами по пополнению корабельного состава ВМС, – заявил Неижпапа.

Ранее военный эксперт Виктор Мараховский заявил, что катера проекта «Гюрза» не представляют для России какой-либо угрозы.

«Их предназначение — охрана речной и прибрежной морской зоны. То есть – корабли охраны водного района. Сейчас у ВМС Украины на ходу, по сути, нет ничего другого. Их функция – охрана, например, порта Одессы, Николаева и близлежащих территорий», – говорил Мураховский.

Напомним также, что член Экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин заявил «ПолитНавигатору», что у Черноморского флота и ВКС России есть полный набор средств, исключающих любую угрозу со стороны Украины, тем более – от модернизированных советских противокорабельных ракет под названием «Нептун».

Отметим, «Нептун» – это та самая ракета, которая, по заверениям украинских военных экспертов, сможет бить «вглубь территории России».