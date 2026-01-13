«Эпоха империализма возвращается» – украинцам советуют перечитывать Ленина и тревожиться за Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Похищение Мадуро свидетельствует о полном крахе международного права, и даёт другим странам основания убивать неугодных правителей.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Одно из главных следствий похищения Мадуро – это полный крах международного права. Эта новая эпоха, конечно, не началась 3 января 26 года. Но это событие зафиксировало полный крах международного права, которое существовало после Второй мировой. Возвращаются события XIX столетия. Но тогда не было ядерных держав, не было таких глобальных процессов. И казалось бы – кончилась эпоха империализма», – рассуждал Щербак.