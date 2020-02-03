Эрдоган набивает внутриполитические очки за счет клоуна Зеленского – эксперт

03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, чей политический авторитет перед предстоящими выборами заметно пошатнулся, крайне важны новые «достижения» в международных отношениях, пусть и с такой страной, как Украина.

Такое мнение в ходе пресс-конференции высказал киевский политический эксперт Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас турецкая экономика переживает не лучшие времена. Новые рынки сбыта для нее принципиально важны. Точнее, принципиально важны они для Эрдогана. Относительно скоро в Турции будут проходить выборы, а позиции партии Эрдогана чуть-чуть пошатнулись.

Поэтому ему будут интересны все инфраструктурные, сельскохозяйственные и туристические проекты, особенно в зоне нашего Южного Причерноморья», – пояснил эксперт.

Именно этим интересом Бизяев объяснил в первую очередь экономический уклон встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что в ходе переговоров Эрдогана с Зеленским, помимо обсуждения внешней политики с традиционными русофобскими выпадами и заключения военно-финансовых соглашений, был подписан меморандум о взаимопонимании касательно переговоров о зоне свободной торговли между Министерством развития экономики и сельского хозяйства Украины и Министерством торговли Турецкой Республики.