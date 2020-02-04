Эрдоган отсрочит разгром фейковой Украины на один час

04.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Не следует драматизировать ситуацию вокруг озвученных вчера в Киеве антироссийских заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана и обещаний помочь украинской армии. Такая позиция Анкары вполне соответствует мировой практике.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.

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«Пусть подписывают все, что угодно – нужно иметь в виду, что Россия поступает точно также. Когда мы, например, продаем оружие и Вьетнаму, и Китаю, то китайцы у себя в Пекине знают вопрос: «А зачем нам такой друг, который вооружает наших врагов». А мы говорим: «Ничего личного, это просто бизнес. Если Вьетнам готов что-то покупать, то мы им с удовольствием это продаем».

Поэтому с каждой страной дипломатия каждого государства выстраивает свои собственные отношения – ничего страшного мы здесь не видим. Никакого усиления военной мощи Украины не произойдет. Если нам понадобится, мы можем за сутки уничтожить всю украинскую армию, а если Эрдоган будет им помогать, то тогда, наверное, не за 24 часа, а за 25 часов. Разницы нет никакой абсолютно. Поэтому, волноваться и психовать не стоит», – заявил Матвейчев.

Аналогичного мнения придерживается политолог Алексей Мартынов.

«Линейно воспринимать российско-турецкие отношения по Ближнему Востоку, вокруг Сирии достаточно сложно. В одном регионе интересы совпадают, в другом не совпадают, в третьем они вообще диаметрально противоположны – то, что касается, скажем, российской юрисдикции в Крыму. Турция сама была бы рада, если бы Крым оказался в ее руках, но это невозможно. Тем более, в истории несколько раз бывали у нас моменты, когда убивали мы турок, в том числе и за Крым», – напоминает эксперт.

«Вообще, современная политика, особенно с выходом на арену «суверенной» Украины, – такой, какая она есть – фестивальной, фейковой, театральной, высосанной из пальца в лучшем случае – это история заразная. Мы видим, как вокруг этих сюжетов разные персонажи выстраиваются. То Помпео приехал, то Эрдоган… Безусловно, они относятся к этому как к некоему инструменту, обстоятельству, вокруг которого они могут посылать приветы, например, в Москву и, таким образом, заочно вести какой-то диалог или торговлю. Не отстает от братьев-хохлов и «батька» Лукашенко, он этим страдает.

Мне вообще кажется, что пора эту практику, когда нам передают «приветы», как-то прекратить. В том смысле, что, если вы хотите что-то сказать, то позвоните, у вас же есть телефон, выскажите претензии. А когда не получается, начинаются подобные вещи», – заявил Мартынов

Как сообщал «ПолитНавигатор», турецкий президент Реджеп Эрдоган во время визита в Киев поддержал территориальные претензии Украины к России, заявив о том, что Анкара не признает воссоединения Крыма с РФ. Также стороны подписали договор о военно-финансовом сотрудничестве, по которому Турция пообещала предоставить Украине помощь в размере 36 миллионов долларов взамен на закупки Киевом у Анкары продукции военного и двойного назначения.

Визит Эрдогана проходил на фоне противоречий между Турцией и Россией в Сирии. Незадолго до этого четверо турецких военнослужащих погибли и девять получили ранения в сирийской провинции Идлиб. Анкара сразу же обвинила армию Сирии, которую поддерживает Россия, и пообещала возмездие.