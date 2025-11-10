Эстонцы грозят России пенопластовым макетом мини-ракеты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Эстонии разработали миниатюрную ракету, которая предназначена для борьбы с российскими дронами.

Об этом, ссылаясь на бывшего главного чиновника минобороны Эстонии, а ныне гендиректора компании Frankenburg Technology Кусти Сальма, пишет английская газета «Телеграф», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракета называется Mark 1 (пока есть только макет), а ее длина составляет всего 65 сантиметров.

«Говоря это, Кусти Сальм ударяет по ладони полноразмерной пенопластовой копией и размахивает ею в воздухе для большей выразительности», – продолжает издание.

Сам Сальм не скрывает, против кого разрабатывается это оружие.

«Мы не извиняемся за то, что производим оружие. Мы не боимся заявить, что производим их для уничтожения российских беспилотников большой дальности. И мы не сожалеем о том, что в ближайшие пять-десять лет это будет самая необходимая возможность в западном мире», – говорит он.

«Телеграф» отмечает, что в лабораториях, разбросанных по всей Европе и США, оборонные компании изо всех сил пытаются производить небольшие и дешевые ракеты.

«Каждый из них пытается ответить на вызов, брошенный войной Владимира Путина на Украине: как остановить натиск сотен беспилотников, не разорив свою страну?», – продолжает газета.

Указывается, что 9 сентября над Польшей якобы российские беспилотники пришлось сбивать дорогими ракетами, цена которых в 10 раз превосходила стоимость одного дрона. Отмечается, что «не нужно быть военным стратегом, чтобы понять, что это нежизнеспособный обмен».

«Ракеты в западных оборонных арсеналах, как правило, «изысканны»: редки, дороги и обладают невероятным потенциалом. В отличие от них, миниатюрная Mark 1 стремится быть просто «достаточно хорошей». Она может пролететь всего 2 км (1,2 мили) и будет испытывать трудности в условиях жары пустыни или холода Полярного круга. Был найден баланс между стремлением к дешевизне деталей и общей точностью, которую компания надеется довести до 90 процентов — в настоящее время она составляет около 56 процентов», – описывает новую ракету «Телеграф».

Сальм говорит, будто удастся сделать Mark 1 «доступной для массового рынка». В двух странах НАТО были построены заводы, цель которых — производить сотни ракет в день.

Он не назвал цену, но утверждает, что стоить Mark 1 будет в 10 раз дешевле существующих аналогов.

«Размещение боеголовки, датчика и топлива в ракете длиной не больше клавиатуры сопряжено с особыми трудностями. В крошечной ракете по мере сгорания топлива угол наклона существенно меняется из-за изменения веса», – говорится в статье.

Для решения этих проблем были наняты «некоторые из самых выдающихся умов в этой области». Так, главным инженером проекта стал Андреас Бапперт, который разработал востребованную систему ПВО Iris-T, используемую сегодня в странах НАТО и на Украине.