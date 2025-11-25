Это был последний сезон: Трамп закрывает сериал Зеленского – депутат Рады
Президент США Дональд Трамп больше не позволит Украине увиливать от достигнутых договоренностей.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся по спискам партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции за критику действий власти.
«Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чём-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией. Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут», – считает депутат.
Ведущая заметила, что возможно повторится история со скандалом в Овальном кабинете, когда хамившего Зеленского выгнали из Белого дома, после чего на Украине повысился его рейтинг.
«Ну, я не видела, чтобы он повысился. А почему он не сможет этого повторить… Потому что это не позволит Дональд Трамп. Он же себя не на помойке нашёл, и он президент США, одной из ключевых стран в мире. А поэтому, поверьте, мне кажется, все эти игры и сериал, который мы наблюдаем, идёт к завершению третьего сезона», – резюмировала Скороход.
