«Это даже не средневековье, это – ад»: актриса Титаренко об Украине

Новости Украины

В то время, как Россия поддерживает и развивает своё культурное наследие, Украина скатывается в полный насилия и примитивизма кошмар.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Наш украинский писатель сказал: на чём сегодня держится Россия? Она держится на культуре и наследии Русского мира. На том, что там читают Пушкина, Достоевского, очень много там классиков, которые поднимают культурный уровень России. Конечно, Россия всегда была богата грамотными, образованными [людьми] и писателями, которые уже перешли черту вечности, они давно в вечности», – отметила Титаренко.

«Проблема в том, что даже если здесь они не понимают, сжигают эти книги, и позволяет Украина им это делать, потому что мусорные баки забиты этими книгами, то весь мир их читает, весь мир им поклоняется. И благодаря этому Россия будет долго жить, благодаря русскому наследию и благодаря тому, что она это поддерживает и развивает», – сказала артистка.

«У нас сейчас в моде – как придумали сейчас ставить фильм о принце, о двух «голубых» ребятах. Конечно, и раньше они были, ради Бога, будьте, но не выставляйте это на показ. Во время, когда у нас в больницах нет кислорода, когда все медики убегают за границу, не хватает врачей, когда у людей такой страх перед этим вирусом, они дают 20 миллионов на этот фильм . Ну, наверное, это сегодня не первоочерёдно», – возмутилась Титаренко.

Также она добавила, что на всём этом фоне благодатную почву получили неонацисты, которые фактически действуют с официального одобрения властей.

«Они ещё имеют наглость говорить, именно [главарь неонацистской группировки С14] Карась и его друзья, что мы всегда идём к «сепарам» с подачи органов власти, нам говорят, где «сепары» собираются и что с ними делать. Ведь если мы с ними дерёмся, бьёмся, то это мы чуть-чуть, потому что вначале мы идём с целью не бить. Понимаете, они идут с целью пугать людей», – рассказала актриса.

«Это страшно. Потому что жить в XXI веке, когда так развиты технологии, и мы знаем, как живёт Швейцария, как живут другие страны мира, даже как живёт Россия, и как живём мы в Украине. Мы заброшены не просто в средневековье, мы живём уже в аду, в полном смысле слова», – подытожила Титаренко.