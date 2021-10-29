Слава содомии, или гей-драма по-украински

Новости Украины

Ну, наконец-то! Наконец-то хоть какой-то выход из бедствия, в котором оказалась Украина. Первый шаг к преодолению глубочайшего кризиса. Робкая надежда, что в конце туннеля забрезжит свет. И если не мы, то хотя бы наши дети застанут жизнь без нищеты, войны и повсеместного нарушения прав человека.

Правительство о народе все-таки заботится, зря мы так огульно на «все украинское» думаем — они, мол, только деньги воруют, прикрывая преступления национальной идеей. А вот и нет! Что и не перестают доказывать: так, Министерство культуры Украины выделило 20 миллионов гривен на экранизацию гей-драмы «Мой юный принц». Да, это именно то, чего исчезающему с политической карты, охваченному мором государству, остро не хватает.

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В принципе, в этом месте можно было бы поставить точку. Ведь глупо объяснять анекдот. Но!..

Но это не анекдот — это правда!

Известно, что деньги на ЛГБТ-фильм были выделены лично по протекции министра культуры Александра Ткаченко — как для своих старался.

Такой же он весь сладенький, манерный «голубой воришка». По поступкам в первую очередь — кто, например, Одесскую киностудию скоммуниздил, по-гейски так, ласково?..

С «облико морале» спонсоров разобрались, и, тем не менее, встает вопрос: неужели самое необходимое в «чумное время» — это гомосексуализм ради гомосексуализма? Это же невозможно! Должна же быть какая-то глубинная подоплека, скрытый смысл, «украинапонадусэ» в конце концов! Ну, может речь идет о боевых геях «Азова» или о псевдонародных — которые катапульту на Майдане строили, о кОзаках на худой конец, о «коханни стэжкамы УПА» и т. п.? Нет!

Из доступных в Сети обрывков сценария известно, что картина повествует о современных представителях золотой молодежи, киевлянах, прожигающих жизнь (почему не в АТО, непонятно). Главные герои гей-драмы — подростки Антин и Павло, которые — согласно все тому же сценарию — «предаются содомии и инцесту» (один подросток испытывает половое влечение к матери). Ребятишки кличут друг дружку Полем и Антуаном. Надо полагать, имеется в виду аллюзия на связь знаменитых французских поэтов Артюра Рембо и Поля Верлена со всем вытекающим — абсент, декаданс и прочее «слюной тоски исходит сердце».

Вот сразу чувствуется фальш — ну какой еще французский импресьон среди украинских малолеток? Катышки из навоза, шмурдяк с карбидом из деревни, селедка на день рождения — это еще можно понять. Но аудитории подсовывают какой-то эрзац! И, если что, то про отношения Рембо и Верлена давно снят фильм «Полное затмение» с Ди Каприо в главной роли, после чего замахиваться на означенную тему — самоубийство. Да и страны — Англия, Франция, Италия, Бельгия и США, принявшие участие в создании картины, вовсе не голодали во время съемок и не боялись проводить перепись своего населения по причине куда-то подевавшихся миллионов. Смею предположить, что и классик итальянского неореализма Лукино Висконти, эстетствующий в своих гей-драмах, тоже прекрасно осознавал, что его соотечественники не мрут, как мухи. Молчу уже о том, что речь в указанных картинах шла вовсе не об извращениях ради извращений.

В случае же украинского «кинопрорыва» Павло и Антин призваны доказать зрителю, что нетрадиционные отношения лучше традиционных. И все же это на мове, представляете: «Смокчы, мое залупоокэ коханнэчко!». «Манифик!», не иначе.

Ну что сказать? Кровавая юшка, которую украинские патриоты, рьяно выступающие за семейные ценности и срывающие гей-парады, обеспечат премьере фильма, гарантирует лучший пиар.

«Здэсь хазяин украинэць!», — будут валать националисты. А режиссер-то планируемого «киношедевра — этнический армянин Хачатур Василян. Как «нэвдобно» опять получится. Был бы еще москаль, но Василян — «это другое». Это же они политкорректно будут настаивать «Черножопый!». А так как в качестве секс-игрушки Антин с Павлом используют не гарбуза там какого, а распятие с Христом, то, сами понимаете, фильм вряд ли придется по вкусу и оппонентам «воинствующего украинства». Ради чего, собственно, выброшены 20 миллионов?

Кстати, на месте обрубков, которые возвращаются из АТО, я бы поинтересовалась у правительства — мол, почему нам на протезы дети в школах собирают пластмассовые крышечки от бутылок, а пи-расам 20 лямов просто так выдают?

Что касается информации о работах Хачатура Василяна, то ее примерно столько же, сколько и о «великом режиссере» Сенцове.

Известно лишь, что несколько лет назад его короткометражка о гей-параде в Киеве (животрепещет у Хачатура) таки получила специальный приз в Каннах. Только у патриотов от этого не отросли ноги. Так что, может, оно и к лучшему — что именно педикам астрономическую сумму в 20 миллионов выдали, а не на поддержку украинской армии?..

Не исключаю и варианта, что зря мы гей-драму не смотрели, но осуждаем. Она, к слову, по словам авторов, заканчивается трагически. Готова даже принять и понять «фильму», если она хоть сколько-нибудь отразит реальность — последний шанс войти в историю кинематографа! — если в финале главные герои совершат суицид. После получения платежки за газ.