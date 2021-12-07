«Это гибридная дезинформация Кремля» – экс-глава СВР Украины о предстоящем «нападении» России

07.12.2021  18:30 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Новости Украины

Предстоящее «нападение» России на Украину является тонко продуманной и ловко воплощенной дезинформацией спецслужб РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предстоящее «нападение» России на Украину является тонко продуманной и ловко воплощенной дезинформацией спецслужб РФ....

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«Вероятное нападение России – это конкретная глобальная спецоперация. Потому что глобальной войны не будет, и все эти сценарии нереальны. Имея контакты с руководством США и ЕС, и обладая оперативной информацией по России – такого сценария не предвидится. И сама Европа, и США также это видят.

Демонстрация военной силы – это оружие Путина. И кроме демонстрации силы, перемещение войск, более гибкая тема – это доведение информации сценариями.

Просто делается «утечка» информации о возможном наступлении на Украину. По «надёжным» каналам доводится до иностранных разведок», – сказал он.

Николай Маломуж подчеркнул, что таким образом Москва якобы пытается получить более выгодную позицию на переговорах с Западом.

«И в дальнейшем, чтобы такой операции Россия не провела, американцы давят на европейцев, которые сначала не верят, но их додавливают разными схемами наступления.

Это проводится с целью дестабилизации на Украине и в Европе. И самое главное – выторговать стратегические преимущества на переговорах с Байденом и представителями ЕС», – резюмировал экс-глава СВР.

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