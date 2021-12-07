«Это гибридная дезинформация Кремля» – экс-глава СВР Украины о предстоящем «нападении» России

Предстоящее «нападение» России на Украину является тонко продуманной и ловко воплощенной дезинформацией спецслужб РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вероятное нападение России – это конкретная глобальная спецоперация. Потому что глобальной войны не будет, и все эти сценарии нереальны. Имея контакты с руководством США и ЕС, и обладая оперативной информацией по России – такого сценария не предвидится. И сама Европа, и США также это видят.

Демонстрация военной силы – это оружие Путина. И кроме демонстрации силы, перемещение войск, более гибкая тема – это доведение информации сценариями.

Просто делается «утечка» информации о возможном наступлении на Украину. По «надёжным» каналам доводится до иностранных разведок», – сказал он.