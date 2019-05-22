22.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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«Это капитуляция перед РФ» – Парубий напоследок заклеймил Зеленского

Инициатива по референдуму «о примирении с Россией» со стороны команды нового президента Владимира Зеленского – это предательство памяти погибших военных, брошенных на подавление восставшего в 2014 году Донбасса и их идеологических вдохновителей петлюровцев и оуновцев.

Об этом, открывая заседание Верховной Рады, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня 140 лет со дня рождения главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры, а уже завтра, 23 мая, украинцы будут отмечать День героев. В этот день в 1938 году большевистский агент в Роттердаме убил идеолога ОУН Евгения Коновальца. Ни Петлюра, ни Коновалец никогда бы не предложили украинцам референдум о примирении с Россией. Эти люди боролись с Россией, воевали за Украину.

Рекомендую президенту и его команде хорошо выучить уроки украинской истории и не искать шагов капитуляции путей капитуляции перед Россией. Тем, кто предлагает помириться с Россией, напомню: именно 22 мая 2014 года, тогда я был секретарём СНБО, возле украинской Волновахи русские жестоко и цинично расстреляли колонну украинской 51-й бригады. 18 украинцев тогда трагически погибли. Не допустим, чтобы жизни тысяч украинцев были отданы зря и вспомним минутой молчания всех, кто погиб в борьбе за украинское государство, мы их не предадим», – заявил Парубий.

Как сообщал ПолитНавигатор, у Зеленского хотят референдум по переговорам с Россией.

Отметим, что нынешний созыв ВР доживает последние недели, поскольку президент Зеленский издал указ о досрочных выборах, которые пройдут 21 июля.

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