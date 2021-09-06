«Это не про мир в Донбассе» – Пушилин о поездке Зеленского в США

06.09.2021 22:50 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Несмотря на многочисленные просьбы украинской стороны о присоединении США к Нормандскому формату, президент Соединённых Штатов Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой даже не намекнул на такую возможность.

Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью, опубликованном на его официальном сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему американская сторона в итоговых документах после встречи Байдена с Зеленским ни разу не упомянула Минские соглашения (упомянули только Нормандский формат)? Что это означает? Вашингтон что, не заинтересован в установлении мира в Донбассе, который возможен только после их реализации?» – поинтересовался журналист.

«Антироссийская Украина Вашингтону для того и нужна, чтобы всегда использовать ее в своих геополитических играх. Понятно, что обсуждать США могут только Нормандский формат, а не минский, где участниками переговоров являются Республики. Это как раз прогнозируемо. А вот что действительно интересно: США даже не намекнули на стремление присоединиться к нормандской площадке, хотя украинская сторона не раз публично изъявляла желание подключить американцев к переговорному процессу по урегулированию конфликта в Донбассе», – ответил Пушилин.

Глава ДНР также подчеркнул, что вручение Владимиром Зеленским американскому президенту списка из 450 «заключённых», якобы находящихся в ЛДНР – жест пустой и бессмысленный, так как США не включены в переговорный процесс.

По его мнению, эта встреча никак не приблизила мир в Донбассе – Владимир Зеленский, получив денежную поддержку Запада, продолжит саботировать «Минские соглашения» и устраивать провокации в Донбассе.

«Помощь Украине до 60 миллионов долларов из средств Министерства обороны США – это точно не про мир в Донбассе. Можно констатировать, что Зеленский и дальше будет блокировать выполнение Минских соглашений и делать ставку на наращивание военной силы у линии соприкосновения с Республиками», – резюмировал руководитель республики.