«Это не про мир в Донбассе» – Пушилин о поездке Зеленского в США

«Это не про мир в Донбассе» – Пушилин о поездке Зеленского в СШАНовости Украины
Несмотря на многочисленные просьбы украинской стороны о присоединении США к Нормандскому формату, президент Соединённых Штатов Джо Байден на встрече со своим украинским коллегой даже не намекнул на такую возможность.
Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью, опубликованном на его официальном сайте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Почему американская сторона в итоговых документах после встречи Байдена с Зеленским ни разу не упомянула Минские соглашения (упомянули только Нормандский формат)? Что это означает? Вашингтон что, не заинтересован в установлении мира в Донбассе, который возможен только после их реализации?» – поинтересовался журналист.
«Антироссийская Украина Вашингтону для того и нужна, чтобы всегда использовать ее в своих геополитических играх. Понятно, что обсуждать США могут только Нормандский формат, а не минский, где участниками переговоров являются Республики. Это как раз прогнозируемо.
А вот что действительно интересно: США даже не намекнули на стремление присоединиться к нормандской площадке, хотя украинская сторона не раз публично изъявляла желание подключить американцев к переговорному процессу по урегулированию конфликта в Донбассе», – ответил Пушилин.
Глава ДНР также подчеркнул, что вручение Владимиром Зеленским американскому президенту списка из 450 «заключённых», якобы находящихся в ЛДНР – жест пустой и бессмысленный, так как США не включены в переговорный процесс.
По его мнению, эта встреча никак не приблизила мир в Донбассе – Владимир Зеленский, получив денежную поддержку Запада, продолжит саботировать «Минские соглашения» и устраивать провокации в Донбассе.
«Помощь Украине до 60 миллионов долларов из средств Министерства обороны США – это точно не про мир в Донбассе.
Можно констатировать, что Зеленский и дальше будет блокировать выполнение Минских соглашений и делать ставку на наращивание военной силы у линии соприкосновения с Республиками», – резюмировал руководитель республики.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.