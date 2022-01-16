«Это не вызывает должного доверия», – оправданиям нового казахского министра не верят даже либералы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на должность министра информации видного русофоба Асара Умарова, чтобы демонстративно отмежеваться от Москвы и задобрить местных националистов.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Быстрый вывод войск из Казахстана был важен для Токаева, чтобы нивелировать негативный эффект от их ввода, поскольку для поколений, которые выросли независимом Казахстане, эта демонстративная попытка лечь под Кремль выглядела не очень. Теперь господин Токаев доказывает, что это вовсе не так. Доказывает он это назначением одного казахского националиста, запомнившегося русофобскими высказываниями на пост министра информации. Хотя и сам титульный русофоб отмежевался от проклятого прошлого – это не вызывает должного доверия», – сказал Белковский.

Таким образом Токаев пытается договориться с националистами, считает эксперт.

«Всё это попытка подсластить пилюлю казахским националистическим кругам, поскольку, отчасти и националисты были обвинены в участии в государственном перевороте, а часть их культовых фигур оказались в тюрьме. Они были склонны не только к протестам в не конвенциональных формах, но и замыкались на главного вождя мятежа Карима Масимова, бывшего председатель КНБ РК», – напомнил Белковский.

Напомним, ранее глава «Россотрудничества» Евгений Примаков заявил, что его организация, входящая в структуру МИД РФ, отказывается от работы с новоназначенным министром информации Казахстана Аскаром Умаровым.

В то же время известный своими русофобскими высказываниями в соцсетях, считающийся организатором так называемых «языковых патрулей» в Казахстане, новый министр информации Асар Умаров уверят, что российские СМИ его «демонизируют».