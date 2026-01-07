«Это победа Путина!» – в Гренландии растёт антиамериканский национализм

В Дании и Гренландии растут националистические настроения на фоне территориальных претензий Дональда Трампа.

Об этом в эфире «Sky News» заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В прошлом году Трамп дал понять, что он будет оказывать давление на Данию с помощью тарифов и других экономических рычагов, если они не договорятся о чем-то, связанном с Гренландией.

Но сами гренландцы хотят добиться независимости от Дании. Это совершенно очевидно, но они хотят, чтобы это происходило постепенно и на их условиях. И гренландцы неоднократно заявляли, что не хотят быть 51-м штатом США.

Поступает много сообщений о том, что сотрудники ЦРУ находятся в Гренландии и пытаются убедить гренландцев, что в составе США им будет гораздо лучше», – сказал Кларк.