«Это сделает рыжий Дед мороз?» – телеведущий призвал не надеяться на скорое завершение конфликта на Украине

Нет никаких предпосылок того, что конфликт на Украине может быть завершен в ближайшие месяцы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский телеведущий Артем Шейнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

