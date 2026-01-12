«Это серьёзный вызов»: универсальная Герань уже грозит украинской авиации

Новый российский беспилотник «Герань-5» – это серьёзный вызов для украинской армии.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт говорит, что новый дрон похож на прежние версии, но имеет совершенно другие тактико-технические свойства, в том числе увеличение массы боевой части до 90 кг и дальность поражения до 1000 километров.

«Но основное, что русские его модифицировали в моменте возможности пуска с самолетов Су-25 как раз с целью увеличения дальности поражения цели и удешевления использования. Но основная конструктивная неожиданность – то, что он может быть оснащен ракетой R-73. Это ракета класса воздух-воздух как раз в моменте возможного противодействия украинской авиации.

Это достаточно, скажем, серьезный вызов для украинской авиации. И придется определенным образом учитывать эти тактико-технические характеристики этой «Герани», – сказал Снегирев.

Впрочем, он надеется, что пока речь идет лишь об испытании дрона, а не его масштабировании.

