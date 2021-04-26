Это совсем другое. Зе-команде позволили торговать с «агрессором»

26.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

СНБО Украины не будет инициировать расследование относительно факта продажи в обход санкций прав на сериал «Папик» российскому телеканалу «СТС».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в ответе аппарата СНБО на информационный запрос агентства «Украинские новости».

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«Согласно приложению 2 к решению СНБО Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкций)», введенного в действие указом Президента Украины от 14 мая 2018 №184, к Обществу с ограниченной ответственностью «СТС Медиа» применены ограничительные меры (санкции)», – отмечается в ответе.

При этом в СНБО сняли с себя ответственность фактическое нарушение санкционного режима «Кварталаом 95».

«В соответствии с п. 6 указанного решения СНБО Украины реализацию персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) и мониторинг их эффективности обеспечивают Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины и Национальный банк Украины в соответствии с компетенцией», – заявили в аппарате СНБО.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по мнению киевских экспертов, продажа прав на показ сериала «Папик» российскому телеканалу показала, что президент Украины Владимир Зеленский стал преемником предшественника по циничной торговле с «агрессором».

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