«Это стыд и позор». В Киеве 70-летний пенсионер призвал к новому Майдану

20.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский народ должен собраться, организовать новый Майдан и свергнуть действующее руководство страны.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил дозвонившийся в студию житель Киева Василий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский не мой президент, я за него не голосовал. Мне 70 лет, и я смотрю эту Верховную раду, я краснею за их работу, за всё то, что они там делают.

Пора уже сделать Майдан и просто народу разогнать эту Верховную раду, а Зеленского и всех остальных предупредить, что если будут что-то такое делать, то туда же будет дорога. Иначе уже не хватает сил никаких – это стыд и позор», – сказал Василий.

Напомним, ранее сообщалось, что вскоре после начала действия закона о продаже земли крестьяне на Юго-Востоке Украины поднимут бунт .