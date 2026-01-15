«Этот Кабмин угробит Украину!» – полковник ВСУ потребовал заменить всех министров офицерами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни один из украинских министров не умеет управлять государством в условиях войны и кризиса.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ничего хорошего для Министерства обороны, для нашей армии эти люди с улицы, как в режиме дяди Васи, точно не сделают. Угробить могут, это 100%. Какой должен быть министр обороны? Исходя из нашей проблематики, наших задач, он должен иметь базовое военное образование. Оптимальный вариант – должен быть из состава ОСР, офицеров стратегического резерва Кабинета министров. Есть такой пласт у нас офицеров, которые прошли обучение в Академии Генштаба, как управлять государством во время боевых действий», – сказал Свитан.