«Этот Кабмин угробит Украину!» – полковник ВСУ потребовал заменить всех министров офицерами
Ни один из украинских министров не умеет управлять государством в условиях войны и кризиса.
Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ничего хорошего для Министерства обороны, для нашей армии эти люди с улицы, как в режиме дяди Васи, точно не сделают. Угробить могут, это 100%.
Какой должен быть министр обороны? Исходя из нашей проблематики, наших задач, он должен иметь базовое военное образование. Оптимальный вариант – должен быть из состава ОСР, офицеров стратегического резерва Кабинета министров. Есть такой пласт у нас офицеров, которые прошли обучение в Академии Генштаба, как управлять государством во время боевых действий», – сказал Свитан.
«Специально у нас есть несколько сотен полковников и генералов, которые прослушали курс лекций по управлению государством вот в такого рода период, как сейчас.
Весь кабинет министров надо менять на офицеров стратегического резерва, которые учились быть министрами во время ведения боевых действий. Почему это до сих пор не сделано – непонятно.
Люди, которые сейчас пытаются из себя лепить руководителей государства, могут просто этого даже не знать, потому что у них нет базового военного образования!», – добавил он.
