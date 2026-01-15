«Этот Кабмин угробит Украину!» – полковник ВСУ потребовал заменить всех министров офицерами

Вадим Москаленко.  
15.01.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Ни один из украинских министров не умеет управлять государством в условиях войны и кризиса.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ничего хорошего для Министерства обороны, для нашей армии эти люди с улицы, как в режиме дяди Васи, точно не сделают. Угробить могут, это 100%.

Какой должен быть министр обороны? Исходя из нашей проблематики, наших задач, он должен иметь базовое военное образование. Оптимальный вариант – должен быть из состава ОСР, офицеров стратегического резерва Кабинета министров. Есть такой пласт у нас офицеров, которые прошли обучение в Академии Генштаба, как управлять государством во время боевых действий», – сказал Свитан.

«Специально у нас есть несколько сотен полковников и генералов, которые прослушали курс лекций по управлению государством вот в такого рода период, как сейчас.

Весь кабинет министров надо менять на офицеров стратегического резерва, которые учились быть министрами во время ведения боевых действий. Почему это до сих пор не сделано – непонятно.

Люди, которые сейчас пытаются из себя лепить руководителей государства, могут просто этого даже не знать, потому что у них нет базового военного образования!», – добавил он.

