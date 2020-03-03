«Этот рэпер против Путина!» – Порошенко прокомментировал «месилово» сына в Лондоне

03.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, комментируя выступление своего сына на концерте российского рэпера в Лондоне, заявил, что тот уже не мальчик и способен сам решать, что ему делать.

Соответствующее видео в своём Telegram-канале опубликовал украинский журналист Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моему сыну 19 лет. Вот вы звоните каждый день маме, папе, спрашиваете, с каким парнем встречаться, на какие концерты ходить? Я бы на этот концерт не пошёл. Но если сын считает, что какой-то рокер, я его не знаю, говорит, что Крым есть Украина, выступает против власти Путина и поддерживает оппозицию. Он что маленький мальчик, чтобы спрашивать у меня разрешения?», – рассказывает пятый президент.

После чего Пётр Порошенко сказал журналистке, что, задавая подобные вопросы, она работает не в интересах Украины.

Отметим, что сам рэпер Face вступился за сына украинского президента, заявив, что вытащил на сцену просто случайного, незнакомого человека, который стоял в первом ряду и «отрывался».

«Я выхожу на сцену, начинаю читать свой рэп, петь свои песни, и смотрю, как в переднем ряду один чувак очень жестко месится, и у него на голове повязка, на которой написано то ли «Face», то ли «Гоша Рубчинский», то ли что-то такое. Ну, короче, по своему виду, и тому, как он месился, он ничем не отличался от просто ох*енно раз*бывающегося на моём концерте типа.

Когда я вижу, что люди на моих концертах отрываются, я могу вытянуть их на сцену, дать микрофон, и так далее. Здесь произошло именно это.

СМИ, перестаньте травить пацана, пацан красавчик, потому что слушает Face», – сказал рэпер, добавив, что Михаил Порошенко ничего про русских не кричал.

Напомним, накануне бывший президент отказался отвечать на подобные вопросы и комментировать выступление своего сына с рэпером из «страны-агрессора».