Епископ СПЦ прибыл поддержать защитников черногорской горы Синяевина

27.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Епископ Будимлянско-Никшический СПЦ Иоанникий поддержал участников протеста против учений НАТО на горе Синяевина.

Также владыка крестил десятерых детей местных жителей и стал крестным отцом одного из них, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Епископ Иоанникий прибыл в импровизированный лагерь защитников уникального природного памятника – горы Синяевина в Черногории, который местное Министерство обороны хотело предоставить НАТО для проведения артиллерийских учений.

Неделю назад местным жителям, экологическим активистам и сербским общественникам, традиционно выступающим против членства страны в НАТО, удалось сорвать учения благодаря тому, что они расположились лагерем на горе. Однако и после этого небольшая группа активистов продолжает дежурить на этом месте, поскольку оборонное ведомство официально так и не отказалось от планов проведения учений в Синяевине.

В самом начале протестов против артиллерийского полигона в живописном месте епископ Будимлянско-Никшеческий Иоанникий поддержал его участников. Сегодня же он лично посетил их лагерь.

«Сегодня мы здесь у вод (реки – ред.) Савы, чтобы совершить святое крещение и поддержать людей, которые встали на защиту своей горы, благословенной горы Синяевины, которая кормила и сохраняла своих предков на протяжении многих прошлых поколений. И мы привязаны к этой горе, которая находится между многочисленными святынями», – добавил владыка.