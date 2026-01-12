Ермак всё это время прятался в разведке, чтобы избежать мобилизации – полковник СБУ

Уволенного после громкого коррупционного скандала главу Зе-офиса Андрея Ермака пристроили на службу в разведку.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Киев 24» заявил попавший в опалу при действующем режиме полковник СБУ Роман Червинский, ориентирующийся на лагерь Петра Порошенко (признан террористом в РФ).

Он говорит, «частичная осведомленность» дала ему возможность сделать вывод, что Ермака «причислили к Службе внешней разведки по тайным приказам», которые предусматривают привлечение лиц к выполнению секретных задач так, чтобы они могли скрывать свое настоящее имя.

«Именно этот механизм был использован тогдашним руководителем СВР Олегом Иващенко, чтобы скрыть Андрея Ермака у себя, то есть зачислить фактически на службу, чтобы он мог избежать мобилизации как военнослужащий, потому что его возраст позволяет и состояние здоровья. Но при этом он мог бы оставаться в Киеве», – сказал Червинский.

Впрочем, он подчеркивает, что Ермак в силу свой узнаваемости не может скрывать свою личность.

«Это ничтожный, шаг, если смотреть через призму интересов СВР, поскольку этот человек известен, и если вы ему предоставите другие данные, то все равно он не сможет скрыть свою личность. Он известный человек и выполнять какие-либо тайные задачи не сможет.

А вот для того, чтобы преследовать личные политические интересы, чтобы в дальнейшем оставаться в Киеве и не нужно было проходить, становиться на учет в какой-то военной части или ТЦК, – он таким образом нивелировал эту потребность и дальше может находиться в Киеве и продолжить свои планы и действия, которые связаны с влиянием на офис президента», – заключил Червинский.

Напомним, что после своего увольнения Ермак пафосно заявил, что планирует служить в ВСУ.

