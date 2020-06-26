26.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
ЕС, Политика, Происшествия, Украина, Экология
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ЕС довел украинские Карпаты до катастрофы


Недавнее наводнение в Прикарпатье стало результатом масштабных вырубок леса в Карпатах, и этого бы не произошло, если бы Украина сохранила мораторий на вывоз леса-кругляка, отмену которого от требовал ЕС.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит сейчас там – это же не сегодняшние результаты и даже не годичной давности. На протяжении многих лет, особенно последние 6 лет, уничтожались леса, и надо сказать, что в этом важную роль играл ЕС, который категорически требовал от Украины исключить мораторий на вывоз кругляка. Это абсолютная, стопроцентная наглость.

Украинская власть считает, что надо сохранить эти леса а ЕС говорит: «Вы хотите чтобы мы к вам хорошо относились – снимайте всякие ограничения». Попробуйте в Европе вот так обходиться с властями, это вообще исключено, а у нас это можно.

Я уже даже не говорю что у нас происходит в Ровенской области, там моют янтарь, и тоже угробили большую территорию. И продолжается это все и сегодня. Но самый расцвет произошел за последние шесть лет», – сказал политолог.


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