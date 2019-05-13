ЕС отказал Украине в новых санкциях против РФ

13.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за решения Москвы упростить процедуру получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на соответствующие заявления министров иностранных дел государств-членов ЕС, собравшихся в Брюсселе отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства.

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Так, глава МИД Чехии Томаш Петршичек сказал, что ЕС знает о решении РФ, но не планирует из-за этого усиливать давление на Москву.

«Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация», – завил Петршичек.

В то же время глава МИД Румынии Теодор Мелешкану полагает, что новые антироссийские санкции не нужны и украинцам.

«Это создаст проблемы самой Украине», – сказал Мелешкану.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей ЛДНР.

После этого решения, , как сообщал «ПолитНавигатор», украинский парламент направил жалобу на действия России в ЕС, США и Канаду.