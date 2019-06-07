ЕС показал свою несостоятельность в Косово

07.06.2019, Москва, Олег Кравцов

В целом Евросоюз становится все слабее в области решения проблемы Косово, которое делает ставку на США.

Об этом в интервью «Известиям» заявил председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, отвечая на вопрос о вероятности нового вооруженного конфликта в Косово.

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«Очевидно, что албанцы в Косово сейчас пытаются с помощью силы воздействовать на сербов, и мы фактически являемся свидетелями блицкрига. Люди, принимающие решения в Приштине, очень нервничают, поскольку хотят как можно быстрее закрыть косовский вопрос и присоединиться ко всем западным структурам. Однако Сербия готова применить военную силу и полицию, чтобы защитить свой народ в Косово. Поэтому ситуация действительно напряженная и остается лишь надеяться, что дело не дойдет до полномасштабного вооруженного конфликта», – сказал Додик.

По его словам, в Приштине должны осознать, что без диалога с Сербией проблему не решить. Также он считает, что последние события в регионе — это последствие необдуманных решений и неправильной политики западных стран, которая заключается в поддержке одной стороны – албанцев.

«В итоге вопрос Косово стал одной из сложнейших проблем на международной арене. Сербия пытается сохранить свою территорию, в то время как США постоянно добавляют храбрости албанцам, которые считают Косово независимой страной. Несмотря на давление Вашингтона, Сербия, Россия и ряд других стран отказываются признавать суверенитет Косово», – подчеркнул боснийский политик.

Он также обратил внимание, что переговорный процесс при посредничестве ЕС не продвигается, поскольку албанцы не выполняют Брюссельские соглашения.

«В целом ЕС становится всё слабее в области решения косовской проблемы, а албанское население, по сути, отказывается от посредничества Брюсселя, смотря в сторону США. У Сербии нет причин верить ЕС, который не способен гарантировать выполнение Брюссельских соглашений. Поэтому я считаю, что Россия должна более активно присоединиться к решению данной проблемы», – резюмировал Додик.

Как сообщал ПолитНавигатор, в Косово вооруженные подразделения албанцев начали атаку на сербские анклавы края.

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