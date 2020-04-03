ЕС пошёл против США и косовских сепаратистов

03.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Несмотря на резкое неприятие фигуры словака Мирослава Лачака среди косовоалбанского политического истеблишмента, Брюссель рискнул назначить дипломата спецпредставителем по диалогу «Белград-Приштина».

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задачами нового спецпредставителя ЕС будет достижение всеобъемлющей нормализации отношений между Сербией и Косово, – говорится в специальном заявлении штаб-квартиры ЕС. – Улучшение добрососедских отношений и примирение между партнерами на Западных Балканах, содействие преодолению наследия прошлого и содействие последовательности и эффективности действий ЕС на Западных Балканах».

Впервые информация о том, что Мирослав Лачак может стать спецпредставителем Евросоюза по косовскому урегулированию появилась в балканских СМИ в середине марта, и вызвала бурную реакцию у сепаратисткой политической элиты Косово.

«Лачак является самым ненадежным из всех вовлеченных в переговорный процесс политиков, – заявил «президент» Косово Хашим Тачи. – Его страна не признала независимость Косово, соответственно доверие к нему со стороны Косово – нулевое».

Другие высказывания представителей нынешнего косовского руководства и политиков по поводу возможной фигуры европейского переговорщика звучали приблизительно в той же тональности. И только «премьер-министр», после выражения парламентом ему и его кабинету вотума недоверия, «и.о. премьера» Альбин Курти сказал, что готов работать с любым представителем Евросоюза.

После чего, в последних числа марта, Брюссель дал задний ход, устами своего представителя заявив о том, что информация в СМИ была преждевременной.

«Удивлены таким фактически неточным заявлением, – отреагировал на критику «президента» Косово Хашима Тачи официальный спикер Еврокомиссии Петар Стано в своем твиттере. – Процедуры (согласования кандидатуры представителя – ред.) в ЕС продолжаются, и решение еще не принято, назначение не состоялось. Как только процесс будет завершен, мы уведомим Министерство иностранных дел Косово».

И вот теперь окончательное решение по кандидатуре Брюсселем сделано, Мирослав Лачак утвержден на пост представителя ЕС в диалоге «Белград-Приштина» с испытательным сроком в двенадцать месяцев, зарплатой в 20 тысяч евро и бюджетом в 1 миллион 200 тысяч евро.

Про евроназначенца известно, что он является креатурой Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, дипломатическую деятельность на постюгославском пространстве начал как посол Словакии в Югославии. Впоследствии приложил руку к развалу этой страны, будучи назначенным по протекции Хавьера Соланы европейским куратором процесса отделения Черногории.

В 2007 году стал Верховным представителем БиГ, на первом этапе заработав себе репутацию антисербского политика. Однако уже в 2009 году свернул многие антисербские реформы и ушел со своего поста, заявив, что не желает быть «всадником мертвой лошади». Сохранил хорошие отношения с лидером боснийских сербов Милорадом Додиком и лидером боснийских хорватов Драганом Човичем, общаться с которыми продолжает, минуя Сараево, за что получил от мусульманской элиты ярлык «дискредитировавшего себя политика, утратившего доверие бошнякской общественности».

Будучи директором по России, Восточному партнерству и Западным Балканам в Службе внешних действий ЕС выступал против антироссийских санкций, блокировал процессы вступления Косово в Интерпол и ЮНЕСКО, а также признание сепаратистского анклава его родной Словакией.

При этом не нужно обольщаться по поводу просербских настроений Лачака, в первую очередь он будет действовать в интересах Евросоюза. И можно предположить, что на его кандидатуре Брюссель остановился в пику США, которые поддержали Хашима Тачи, Демократическую партию Косово, Демократическую лигу Косово и прочие политические силы края в выражении вотума недоверия правительству лидера движения «Самоопредление» Альбину Курти.

ЕС тогда выразил негативное отношение к процессу отстранения кабмина, выступавшего против американских инициатив по отмене стопроцентных санкций в отношении сербских товаров и присоединения к «балканскому мини-шенгену».

Причем, европейцы не выступают против сути этих проектов, их больше раздражает, что застрельщиками процессов балканской интеграции выступают американцы, в то время как у них самих не хватило политической зрелости предложить всем сторонам сербо-косовского конфликта вменяемые компромиссные варианты.