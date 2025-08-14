«Всё больше и больше в глубокой ж@пе»: ЕС сознательно банкротит энергетические компании Украины
Евросоюз готовит Украине греческий сценарий, когда за невыплаченные кредиты страна лишилась стратегических отраслей.
Об этом в эфире в эфире объявленного в розыск киевского политолога Юрия Романенко заявил эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Аналитик обратил внимание, что вся финансовая информация по госкомпании «Нафтогаз» закрыта. Он подозревает, что повторяется ситуация с «Укрэнерго». Там фактическим распорядителем денег является ЕБРР – через контролируемый им Набсовет, сознательно банкротящий компанию.
«А у нас все госкомпании за редким исключением полностью убыточные. Только «Энергоатом» прибыльный. Ну, там 300% прибыли, просто не знают, как эти деньги освоить и наблюдательный совет туда не добрался», – сказал Попенко.
По его словам, в «Нафтогазе» бесследно растворились гигантские деньги, хотя в наблюдательных советах сидят люди с огромным опытом.
«А в итоге предприятие все больше и больше в глубокой ж@пе», – возмущается эксперт.
«А не убиваются ли наши корпорации ради кредиторов и не ждет ли нас греческий сценарий кризиса 2008 года, когда в 2011 году ЕС просто заставил греков распродать, в том числе, железную дорогу, – за бесценок госпредприятия? Когда пришли и сказали, что «вы не можете управлять госсобственностью, вы ее должны продать иностранным компаниям, в первую очередь немецким». Не происходит ли у нас это все?
То есть «Нафтогаз» берет на 500 миллионов евро долга, покупает газ, потом не отдает, а нам говорят: ну все, «Нафтогаз» банкрот, и мы его забираем», – опасается Попенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: