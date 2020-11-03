03.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Балканы, ЕАЭС, ЕС, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Сербия, Экономика
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ЕС в бешенстве: Совфед РФ единогласно поддержал присоединение Сербии к ЗСТ с ЕАЭС


Совет Федерации РФ ратифицировал Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Республикой Сербией.

Документ представил первый зампред Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что данное соглашение было подписано в Москве 25 октября прошлого года с целью формирования соответствующих норм ВТО и основных правил торговли между государствами-членами ЕАЭС и Сербией.

При этом он отметил, что соглашение ратифицировано в Сербии и Белоруссии – «в остальных государствах-членах ЕАЭС в настоящее время проводятся внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу».

«В соглашении предусмотрено, что стороны не применяют таможенные пошлины и любые сборы, имеющие эквивалентный таможенным пошлинам эффект, в отношении ввоза или в связи с ввозом товаров, происходящих с территории одной из сторон. Соглашение не противоречит договору о ЕАЭС и другим международным обязательствам РФ», – заявил Джабаров и добавил, что комитеты СФ поддерживают данный документ, а также призвал коллег одобрить ратификацию.


Вопросов к докладчику и желающих выступить не оказалось. Данный федеральный закон поддержали единогласно 125 голосами.

Таким образом, этот документ становится первым соглашением Евразийского экономического союза о зоне свободной торговли с европейской страной.

При этом данная инициатива вызвала бурю раздражения на Западе ещё осенью прошлого года. Кроме того, накануне в Москве отметили, что теперь Сербия может присоединиться к ЕС только после денонсации данного соглашения, а значит, в обозримом будущем этого не произойдёт.

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