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Новости Украины

Сотрудники ФСБ в Воронежской области разоблачили деятельность украинского шпиона. Как сообщает Центр общественных связей, им оказался военнослужащий российской армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Следствие установило, что российский военный был завербован разведслужбами Украины. По их заданию он собирал данные о деятельности Вооруженных сил РФ, утечка которых могла нанести вред обороноспособности страны.

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Военнослужащий был задержан силовиками, Военный гарнизонный суд Воронежа принял решение арестовать его, подозреваемому грозит до 20-ти лет лишения свободы по статье «Государственная измена».

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что ФСБ на территории России пресечена разведывательно-диверсионная деятельность украинских спецслужб. Также недавно спецслужбы разоблачили деятельность 106 сторонников запрещенной в России украинской неонацистской группировки «М.К.У» в 37 регионах страны.