Еще одного российского либерала-скандалиста пытаются выставить из Сербии

Алексей Топоров.  
25.07.2023 22:48
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Сербия, Скандал


Организатору «Российского демократического общества» и организатору проукраинских акций Владимиру Волохонскому отказано в виде на жительство в Сербии.

Об этом сам Волохонский сообщил на своей странице в телеграм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организатору «Российского демократического общества» и организатору проукраинских акций Владимиру Волохонскому отказано в виде на...

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Окопавшийся в Сербии российский либерал – некогда мундеп из Санкт-Петербурга Владимир Волохонский, год назад сбежал из России от уголовного преследования за телефонный терроризм – ложные минирования школ. Вместе с единомышленником – Петром Никитиным, они основали так называемое «Российское демократическое общество», которое занялось организацией проукраинских и русофобских акций на территории Сербии. Измарав украинскими цветами стены сербских городов и собирая донаты на ВСУ.

К организации прибилась сбежавшая из России с началом СВО многочисленная демшиза, украинские «беженцы», белорусские сторонники Тихановской и прозападные сербские либералы. При этом активисты не чурались глумиться над патриотическими чувствами самих сербов, закрашивая муралы с сербским героем Ратко Младичем, придумав альтернативный флаг Сербии, с которым выходили на свои сборища.

Российская демшиза в Белграде с флагом Украины и альтернативным флагом Сербии

Сам Волохонский нередко оскорблял сербов, заявляя, что это глупый народ, который пресмыкается перед Путиным, борется с гей-парадами, прославляет военных преступников и не признает независимость Косово. В Сербии либерал получил ВНЖ на год на основании документов о трудоустройстве. В апреле он подал заявление на продление, и теперь получил отказ.

«Мне отказано в разрешении на проживание в Сербии на основании угрозы безопасности страны», – написал бывший мундеп на своей странице в телеграмм.

Напомним, что ранее сотрудники сербской спецслужбы БИA вручили  запрет на въезд в Сербию соратнику Волохонского – Петру Никитину. Однако впоследствии все же впустили его в Сербию, поскольку за того попросило посольство Нидерландов – тот имел еще и гражданство этой страны, и жил на Балканах с 2016 года.

Как Никитин, так и Волохонский связывают решения на свой счет с фигурой единственного последовательного русофила в руководстве Сербии, главы БИА Александара Вулина, попавшего под персональные санкции США.

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