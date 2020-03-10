ЕСПЧ не установил причастность РФ и ЛДНР к уничтожению «Боинга»

10.03.2020, Москва, Олег Кравцов

В деле катастрофы малайзийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году Совет безопасности Нидерландов (DSB) и Международная следственная группа (JIT) изначально были нацелены на сокрытие важных улик от общественности.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил эксперт в области технической экспертизы Геннадий Полуян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он обращает внимание, что Европейский суд по правам человека в своем уведомлении в адерс России свел всю работу, проделанную DSB по расследованию катастрофы, в одну лишь фразу: «…самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук» откуда-то из района Восточной Украины».

«О каких-либо других результатах расследования ничего не сказано. То есть ЕСПЧ отказался как-либо оценивать предоставленные DSB рисунки, на которых изображены предполагаемые районы пуска ракеты и даже вычисленную DSB величину площади (около 320 кв.км) района пуска ракеты», – сказал Полуян.

По его словам, ЕСПЧ фактически заявил, что место преступления не определено до такой степени, что невозможно установить, какая сторона конфликта стреляла из ЗРК «Бук».

«То есть Европейский суд по правам человека отмел все неоднозначности, намеки и недосказанности в материалах следствия и констатировал лишь один доказанный факт: стреляли из ЗРК «Бук» «откуда-то из района Восточной Украины». Все остальное — не доказано», – отмечает эксперт.

«И это всего лишь один пример сокрытия подлинных улик голландским следствием. Есть большие вопросы к выводам о самом орудии преступления — зенитной ракете. Сокрыты также данные украинских локаторов о последних минутах полета «Боинга» и другие сведения. Но это уже повод для другого серьезного разговора. Поверьте, фактура будет убийственной для всех противников вины украинской стороны в трагедии» – резюмирует Полуян.

Читайте по теме: В Гааге началось многосерийное судебное телешоу по дискредитации России.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-офицер СБУ нашел украинский «Бук», из которого сбили «Боинг».