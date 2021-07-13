«Есть проблемы с венграми» – в Закарпатье категорически не принимают Зе-закон о нацменьшинствах

13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет внести изменения в закон «о коренных народах», но не может договориться с венграми.

Об этом ходе пресс-конференции в Киеве заявил председатель парламентского комитета по правам человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно после позиции Зеленского, когда он проводил координационный совет под своим руководством, он чётко обозначил, что первое, что мы проводим и нарабатываем новый закон… второе, – мы меняем юридический термин «национальные меньшинства» и начинаем использовать «национальные общества». Третье, все наработки у нас, как у депутатов, при подключении МИД, Минкульта, Министерства образования под руководством Офиса президента. Мы нарабатываем хороший законопроект, который точно будет отвечать всем вызовам времени, и представители национальных обществ будут его поддерживать», – уверяет он.

Кроме того, парламентарий отметил, что при согласовании закона о национальных меньшинствах возникла проблема с венграми.

«Для президента было главным и основным тезисом, что именно представители национальных обществ должны поддерживать наработанную редакцию закона. Я лично встретился практически со всеми национальными меньшинствами на Украине и на данный момент у нас действительно есть проблема с венграми. Проблема в том, что мы чётко определяем, что наряду с включением языка национального меньшинства, государство будет обеспечивать весь спектр базовых прав: обучение языком национальных меньшинств, как это указанно в 53 статье Конституции Украины», – добавил Лубинец.

Также депутат подчеркнул, что представители нацменьшинств на Украине, такие как венгры, хоть и имеют право изучать родной язык, не должны получать на нём образование.

«Абсолютно логическим для нас является, что ребёнок, представитель национального меньшинства, оканчивает среднюю школу на Украине, и он может и должен свободно владеть украинским государственным языком. Параллельно с этим Украина создаёт все условия, чтобы ребёнок после окончания школы мог свободно владеть языком национального меньшинства. С венграми на данный момент мы не смогли найти понимания, потому что они требуют, чтобы ребёнок учился полностью на венгерском языке. Скажите, пожалуйста, можем мы себе представить, что в Венгрии, когда ребёнок заканчивает школу, он может владеть только украинским языком? Нет, невозможно представить, потому что в Венгрии они защищают свои интересы», – передёргивал в своей манере Лубинец.