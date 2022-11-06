Есть вооружённые люди для повтора 1991 и 1993 г. в Москве – Ходорковский

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Массовых восстаний в РФ не нужно, достаточно ограниченное количество боевиков, готовых к насилию.

Об этом в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» заявил беглый российский либерал, отбывший наказание в РФ мошенник, бывший олигарх Михаил Ходорковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая отметила, что российское общество «остро» нуждается в революции, но как человек, который находится в Москве (!), не видит революционного потенциала.

«Я человек, который видел, что происходило с людьми после 24-го февраля, после Бучи, и после начала условной мобилизации. Я не вижу никаких предпосылок, которые могли привести к элементарному массовому восстанию на улице», – сказала сотрудница канала.

«Во-первых, массовое восстание абсолютно не необходимо. Речь идёт именно о достаточно количестве людей готовых к применению насилия», – ответил олигарх.

Он добавил, что всё произойдёт само собой, как это уже неоднократно случалось.

«Во-вторых, поверьте мне, за несколько дней до августа 91-го года и до 93-го года у меня, у человека, который тогда не просто проживал в Москве, а находился прямо в гуще событий, не было никакого представления, что сейчас на улицах будут танки. А люди будут эти БТРы спокойно жечь бутылками с горячей смесью, а потом раз – и за один день и я сам в этом участвую – и нормально так!» – вспомнил Ходарковский.

«Это звучит страшно, но звучит обнадеживающе», – сказала ведущая.

«На сегодняшний день достаточное количество политических игроков не зря формируют у себя пускай ограниченные, но вооружённые силы», – подбодрил мошенник.