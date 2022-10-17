В Москве завершили мобилизацию. Правозащитники сообщают о новых проблемах

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Частичная мобилизация в Москве завершена.

Об этом в своем блоге сообщил мэр российской столице Сергей Собянин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14:00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие. Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», – написал Собянин.

После этого объявления индекс Мосбиржи поднялся выше 2000 пунктов впервые с 7 октября, показатель роста составил примерно на 2,5%.

«Важный сигнал для снижения тревог…», – прокомментировал новость политолог Алексей Чеснаков в своем ТГ-канале.

Его коллега Марат Баширова выразил сомнение в том, что Москва действительно ввыполнила план по количеству мобилизованных

«Точно? Проверим», – написал он, очевидно памятуя, что ранее в Госдуме обвиняли жителей столицы в саботаже плана мобилизации.

Впрочем, как известно, известные военкоры критику в адрес Москвы называли несправедливой.

«Если армия России добьется теперь успехов, то больше мобилизации и не будет. Но, конечно, чтобы армия России добилась успехов, нужна обязательно частичная мобилизация экономики. Все и мобилизованные и добровольцы и срочники должны не семьями на экипировку собирать, а получать все в полном объеме от командования армии России», – считает политолог Сергей Марков.

Вскрываются все новые и новые проблемы в ходе мобилизации. Об этом сообщил председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, ранее обнародовавший факт «повесточных облав» в Москве и Санкт-Петербурге.

«Нам сообщили о новой проблеме: о факте отказа в кредитных каникулах добровольцам. Сотрудники банков утверждают, мотивируя свои отказы, что эта категория (т.е. добровольцы) в законе не упоминается. Непонятно, чем доброволец хуже мобилизованного? Или все-таки проблема в наших банкирах? В саботаже ими глобальных государственных решений? Финансовый вопрос вообще является очень болезненным. Из разных регионов регулярно поступает информация об отсутствии/задержках каких-либо выплат (включая военные пенсии) мобилизованным. А история с региональными разовыми выплатами остается примером дискриминации по региональному принципу. Это надо, не откладывая, решать на федеральном уровне, как и остальные, даже казалось бы, самые незначительные проблемы мобилизуемых и членов их семей», – написал Кабанов.

Сенатор РФ Андрей Клишас уже направил в Центробанк России обращение по этому поводу.

«Очевидно, что права добровольцев нарушаются в результате произвола со стороны кредитных организаций. Регулятор может и должен этот вопрос решить», – написал Клишас.