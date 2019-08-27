27.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович
 
Балканы, Политика, Россия, Сербия, США
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В США не скрывают раздражения из-за соглашения Сербии с ЕАЭС

Ожидающееся в октябре подписание соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом может привести к тому, что Белград откажется от ранее декларировавшегося курса на интеграцию в Евросоюз.

Статья на эту тему появилась в американском издании «Ассошиэйтед пресс» после совещания президента Сербии Александра Вучича и посла РФ в Белграде Александра Боцана-Харченко.

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В материале, в частности, говорится, что соглашение с ЕАЭС может заморозить вступление страны в ЕС.

«Заявление Сербии, что она подпишет Соглашение о свободной торговле с экономической группой под лидерством России может приостановить попытки этой балканской страны присоединиться к Евросоюзу», – говорится в статье.

«АП» особо подчеркивает, что все страны-кандидаты на вступление в Евросоюз должны согласовывать свою политику с этим блоком, включая и введение экономических санкций против России из-за ее конфликта с Украиной.

Агентство подчеркивает, что  Сербия является единственной страной на Балканах, которая поддерживает Россию и воздерживается от введения санкций.

Российский посол Боцан-Харченко в свою очередь вновь напомнил о выгодах соглашения Сербии и ЕАЭС.

«Для Белграда реализация документа ознаменует собой совершенно новый этап присутствия на пространстве Евразии, выход на рынок, ёмкость которого составляет свыше 182 миллиона потребителей, а совокупный ВВП – более 1,9 трлн долларов США», – комментирует дипломат.

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