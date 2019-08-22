Москва подкорректирует крен Сербии в сторону Евросоюза

22.08.2019, Москва, Елена Острякова

Сербия подпишет соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) о зоне свободной торговли уже 25 октября. Об этом сообщил в «Твиттере» российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это значимое событие, СМИ уделяют ему обоснованное внимание. ЕАЭС – эффективный, отвечающий современным требованиям интеграционный проект»,— написал дипломат.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Зона свободной торговли даст Сербии гарантированный доступ на рынки ЕАЭС, упростит сербский экспорт и поддержит сербскую экономику. Об этом «ПолитНавигатору», заявил известный российский экономист Михаил Делягин.

«Это новость хорошая, позитивная. Сербия в последние годы сильно переориентировалась на европейский рынок. Но там экономический кризис и достаточно серьезные сложности. Поэтому доступ на рынки ЕАЭС, да еще и гарантированный, – это вещь полезная, правильная и надежная», – сказал Делягин.

Членами ЕАЭС в настоящее время являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ускорить подписание договоров о зонах свободной торговли с предполагаемыми новыми участниками – Сербией и Сингапуром.

Напомним, что накануне Госдеп США призвал Сербию возобновить переговоры об урегулировании отношений захваченным албанскими сепаратистами краем Косово и Метохия с целью его последующего признания как независимого государства. Американцы при этом обещают Белграду содействие в процессе присоединения к Евросоюзу.

Отношения Белграда и Приштины серьезно осложнились в последние месяцы после введения экономической блокады сербских анклавов Косово, а также провокационных действий албанских силовиков по массовому задержанию сербов, недопуску политиков из Сербии, а также отказу признавать сербские загранпаспорта.

Россия передала Сербии первую партию бронетехники. В ближайшее время Москва должна поставить сербской армии модернизированные танки, бронемашины пехоты, а также боевые вертолеты. Усиление сербских вооруженных сил вызвало протесты представителей США, а также албанских сепаратистов.