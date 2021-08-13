Европа может признать российскую «агрессию» легитимной – Тягнибок

13.08.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Россия может повторить на Украине грузинский сценарий – ввести в эту страну войска для защиты соотечественников, и Запад признает такое действие легитимным.

Об этом в своём блоге заявил председатель запрещенной в РФ неонацистской партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Авторитетная европейская комиссия признала агрессию России в 2008 году обоснованной, это факт. Потому что Московия защищала своих граждан, как они говорят: «Защищали соотечественников». То же самое они готовят и Украине. Раздавая паспорта Российской Федерации жителям Донбасса, Путин пытается легитимировать оккупацию этой украинской территории, а ещё создаёт основания для легитимного, прямого военного вторжения на остальные территории Украины. Для вторжения, которое обеспокоенная Европа позже тоже признает обоснованным», – сказал он.

Напомним, ранее в Москве заявили, что статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев – это часть стратегии национальной безопасности России.

Кроме того, в Москве отметили, что поскольку США подают сигналы о намерении сдать Украину, России пора признать Донбасс своей территорией и решительно разобраться с проблемой бандеровщины.