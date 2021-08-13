Европа может признать российскую «агрессию» легитимной – Тягнибок

Европа может признать российскую «агрессию» легитимной – ТягнибокНовости Украины
Россия может повторить на Украине грузинский сценарий – ввести в эту страну войска для защиты соотечественников, и Запад признает такое действие легитимным.
Об этом в своём блоге заявил председатель запрещенной в РФ неонацистской партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
«Авторитетная европейская комиссия признала агрессию России в 2008 году обоснованной, это факт. Потому что Московия защищала своих граждан, как они говорят: «Защищали соотечественников». То же самое они готовят и Украине.
Раздавая паспорта Российской Федерации жителям Донбасса, Путин пытается легитимировать оккупацию этой украинской территории, а ещё создаёт основания для легитимного, прямого военного вторжения на остальные территории Украины. Для вторжения, которое обеспокоенная Европа позже тоже признает обоснованным», – сказал он.
Напомним, ранее в Москве заявили, что статья президента России Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев – это часть стратегии национальной безопасности России.
Кроме того, в Москве отметили, что поскольку США подают сигналы о намерении сдать Украину, России пора признать Донбасс своей территорией и решительно разобраться с проблемой бандеровщины.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.