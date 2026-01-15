Европа в замешательстве: Победить Россию не получается – укро-политолог

Европа растеряна, поскольку осознала, что не может выполнить свои щедрые обещания киевскому режиму.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

«В Европе существует сейчас некоторое замешательство. Европа, когда давала щедрые обещания Зеленскому относительно того, что мы поддержим, мы дадим денег, они рассчитывали на два фактора. Первый фактор – это российские замороженные деньги. Вот что они возьмут эти деньги, а не получается их взять.

Второй фактор, что Соединённые Штаты немножко поартачатся и всё-таки никуда не денутся, Трамп скажет, что хорошо, чёрт с вами, давайте будем тоже финансировать. И это не получается», – сказал эксперт.

По его словам, по этим причинам в Европе понимают, что либо придётся отказываться от своих обещаний, либо же придётся идти на какие-то договорённости с Путиным, либо с бледным видом предстать перед своими же избирателями-налогоплательщиками.

«Так что в Европе, кажется, только три супердержавы, супергосударства сегодня выступают за продолжение любой ценой войны – никаких переговоров. Это три супер супергосударства: Литва, Латвия, Эстония», – иронично добавил Бондаренко.

