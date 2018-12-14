«Европарламент не может лезть в чужие дела» – чешский журналист

14.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Принятая Европарламентом резолюция против строительства газопровода «Северный поток-2» носит чисто номинальный характер и не может заставить европейские государства изменить свои планы.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил чешский журналист Иржи Юст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что Европарламент – это своеобразный орган, который вроде бы должен представлять европейского избирателя, но у него нет никаких прав. Он может принимать резолюции, но право решать, как будет работать Евросоюз, имеет Европейская комиссия. Европарламент не может никак вмешиваться в суверенные дела государств, поэтому и Нидерланды, и Австрия, и Германия, и другие инвесторы будут принимать решение по своим интересам, а не по интересам депутатов Европарламента», – отметил он.

Как заявил ранее депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов, данная резолюция имеет лишь рекомендательный характер, однако русофобское большинство смирится с действительностью только когда газовый проект будет запущен.