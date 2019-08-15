Европейская компания повезет туристов любоваться российским Крымом

15.08.2019, Симферополь, Олег Кравцов

В Словакии появится туристическая фирма, которая будет организовать поездки в Крым для граждан ЕС.

Об этом «Известиям» рассказал инициатор идеи, словацкий депутат Петер Марчек, несколько дней назад побывавший вместе с представителями словацкой туриндустрии на полуострове, чтобы ускорить запуск проекта.

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Он рассказал, что жители ЕС имеют возможность посещать полуостров самостоятельно, но трудности с организацией поездки многих людей отпугивают.

«Поэтому наша задача – максимально облегчить европейцам путешествие в Крым. Я уверен, что реализуемый проект будет пользоваться спросом. Несколько дней назад я был на полуострове вместе с представителями словацкой туриндустрии, которых удивил регион. Туристов здесь ждут не только солнечные пляжи и прекрасные горы, но и много исторических достопримечательностей. Достаточно вспомнить «Ласточкино гнездо», Ливадийский или Массандровский дворцы», – сказал Марчек.

Также турфирма намерена предлагать комбинированные поездки, когда желающие побывать в Крыму смогут посетить Москву, Санкт-Петербург или другие российские города. Сейчас над реализацией проекта работает группа юристов, чтобы деятельность компании не вызвала претензии со стороны Брюсселя и словацких властей в связи с введенными в 2014 году антироссийскими санкциями.

«Мы осознаём, что в списке ограничений упомянут запрет оказания туристических услуг в Крыму и Севастополе. Тем не менее какие-либо более точные формулировки фактически отсутствуют. С уверенностью могу сказать, что деятельность компании ни в коем случае не будет нарушать законодательство. Не хотелось бы сейчас раскрывать все подробности, чтобы не создать дополнительные трудности. Но могу сказать, что мы планируем плотно сотрудничать с российской стороной, чтобы избежать каких-либо жалоб», – отметил политик.

В свою очередь член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Янис Кузинс говорит, что запрета на приезд в Крым со стороны ЕС как такого не существует.

«Есть рекомендации, что регион не стоит посещать, поскольку визит на полуостров может стать причиной для запрета въезда на Украину. Что касается деятельности турфирм, то за бронирование отелей и остальные вопросы, связанные уже с непосредственным нахождением иностранцев в Крыму, может отвечать партнерская компания, которая будет зарегистрирована в России. Кроме того, поездки можно оформлять как рабочие визиты», – сказал юрист.

Марчек же говорит, что европейские туристы в Крыму смогут убедиться, что там никто не ходит с автоматами, нет притеснения национальных меньшинств или других репрессий в отношении местных жителей, о чем зачастую говорят европейские СМИ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на отдых в Крым стали возвращаться иностранные туристы, которые поняли, что полуостров стал лучше в составе России и не представляет для них никакой опасности.

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