Евросоюз может официально объявить Лукашенко террористом

27.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Шантаж неконтролируемым транзитом нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока в Евросоюз может сыграть во вред Александру Лукашенко – Брюссель может выдвинуть обвинения в терроризме против белорусского режима.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Трухан пояснил, что так может произойти, если выяснится, что нелегалы из исламских стран, проникающие в ЕС через Белоруссию, причастны к тяжким преступлениям.

«Лукашенко подставился с мигрантами из Ближнего Востока по самое «не балуйся» – фактически под то, что осталось чуть-чуть, чтобы ЕС уже официально объявила его террористическим режимом. У меня есть сведения от моих минских корреспондентов, что мигранты ещё и заселяются в Белоруссии в гостиницу «Юбилейная». То есть, их там встречают. Потому что это не самая дешёвая гостиница Минска», – сказал Трухан.

Он напомнил, что Литва уже пожаловалась на действия Белоруссии в Евросоюз.

«Давайте не будем забывать, что они же для 72 стран сделали свободный безвизовый въезд, в надежде, что Минский аэропорт станет туристическим хабом. Но он стать хабом не сумел, как и Белоруссия не сумела в международный туризм, особенно когда Россия хлопнула границы. Вот они и решили этот момент использовать. Но они там одноклеточные – такое ощущение, что там извилины выправлялись очень тщательно, и шлифовались так, чтобы не было их большой глубины и разнообразия. Потому что Литва уже официально обратилась в ЕС, и поставила эту проблему. Но Литва понятно, она сразу вопит: «Дайте денег». Но эта тема сейчас будет разбираться в ЕС. Вам он может нравиться, может не нравиться, но сейчас официальное обвинение в сторону белорусских властей о потакании нелегальной миграции уже прозвучало. А теперь получается двоякая система – либо Белоруссия не контролирует свою территорию, потому что борьба с нелегальной миграцией – ваша обязанность как суверенного государства. Либо вы не можете, либо вы не хотите, и неизвестно, что хуже. Потому что если вы не хотите – вы сейчас реально получите обвинение», – резюмировал полковник.