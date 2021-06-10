10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, Литва, миграция, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал
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Литва обвинила Белоруссию в организации нашествия иракских мигрантов

Белоруссия якобы направляет огромное количество мигрантов с Ближнего Востока и других стран в государства...

Белоруссия якобы направляет огромное количество мигрантов с Ближнего Востока и других стран в государства Прибалтики для того, чтобы создать у них внутренние проблемы.

Об этом в ходе встречи с вице-спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком заявил Вице-спикером литовского Сейма Паулюс Саударгас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас возникла новая проблема на границе Литвы и Белоруссии – сейчас происходит новая волна иммиграции. Они выталкивают в Литву мигрантов с Ирака и других стран для того, чтобы создать проблемы в нашей стране.

Это не трагедия, ситуация под контролем, но это растущая проблема. раньше мы с таким никогда не сталкивались», – сказал вице-спикер литовского парламента.

Напомним, Литва ведёт крайне антибелорусскую политику. Так, недавно мэрия Вильнюса сняла с флагштока в центре города государственный флаг Белоруссии, который висел в ряду флагов других стран-соседей Литвы, и заменила его на бело-красно-белый флаг белорусских националистов.


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