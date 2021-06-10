Литва обвинила Белоруссию в организации нашествия иракских мигрантов

10.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Белоруссия якобы направляет огромное количество мигрантов с Ближнего Востока и других стран в государства Прибалтики для того, чтобы создать у них внутренние проблемы.

Об этом в ходе встречи с вице-спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком заявил Вице-спикером литовского Сейма Паулюс Саударгас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«У нас возникла новая проблема на границе Литвы и Белоруссии – сейчас происходит новая волна иммиграции. Они выталкивают в Литву мигрантов с Ирака и других стран для того, чтобы создать проблемы в нашей стране.

Это не трагедия, ситуация под контролем, но это растущая проблема. раньше мы с таким никогда не сталкивались», – сказал вице-спикер литовского парламента.

Напомним, Литва ведёт крайне антибелорусскую политику. Так, недавно мэрия Вильнюса сняла с флагштока в центре города государственный флаг Белоруссии, который висел в ряду флагов других стран-соседей Литвы, и заменила его на бело-красно-белый флаг белорусских националистов.